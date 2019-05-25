За 4 года Lada Granta подорожала на 123 тысячи рублей

Последняя пятилетка выдалась до российских покупателей достаточно трудной. За это время большинство новых автомобилей стали стоить значительно дороже, особенно после кризисного 2014-2015 года. Эксперты выяснили, насколько за последние четыре года подорожала самая доступная отечественная модель в России – Lada Granta.

Так, согласно информации «Автостата», с 2015 года цена базовой комплектации российской «Лада Гранта» увеличилась на 123 тысячи 300 рублей.

На сегодняшний день стоимость стартовой версии этой модели составляет 434 тысячи 900 рублей. За «топовую» модификацию просят от 624 тысяч 800 рублей.

При этом на старте продаж Granta – осенью 2011 года, за базовую комплектацию просили всего 229 тысяч рублей, а за максимальную версию чуть дороже 260 тысяч рублей.