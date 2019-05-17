«Внедорожный» универсал Lada Granta уже везут к дилерам

Компания «АвтоВАЗ» готовится к старту продаж новой модели в семейства обновленной Lada Granta. Речь идет о так называемой «внедорожной» модификации универсала, который в скором времени поступит в реализацию на рынке России.

Накануне в Сети появились шпионские фотографии этой модели на автовозе, направляющемся к дилеру.

Ранее «внедорожный» универсал «Гранта» попадался фотошпионам в камуфляжной пленке во время тестовых испытаний в темное время суток.

Напомним, что данная модель отличается от обычного универсала Granta наличием защитного обвеса из неокрашенного пластика вдоль нижней кромки кузова, увеличенным дорожным просветом, а также несколько другим оформлением салона. Технически автомобиль будет повторять своих собратьев по семейству.

Продажи «внедорожных» Granta должны стартовать летом. Цены на данную модель пока не названы, но ожидается, что «приподнятая» «Гранта» будет стоить на 30-50 тысяч рублей дороже, чем обычный универсал.