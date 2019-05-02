Внедорожный Kia XCeed рассекретили до презентации

Голландский портал Autoweek опубликовал первое фото новой «вседорожной» версии Ceed – универсала под названием XCeed. На днях автомобиль был сфотографирован без камуфляжа на финальных тестовых испытаниях.

Судя по опубликованному снимку, новый Kia XCeed будет отличаться от обычного Ceed увеличенным дорожным просветом, наличием вдоль нижней кромки кузова защитного обвеса из черного пластика. Более того, новинка получит другую оптику, иную линию остекления, расширенные колесные арки и модернизированные бамперы.

В моторную гамму «товарного» XCeed войдут 1,4- и 1,6-литровые бензиновые турбмоторы на 140 и 204 лошадиные силы соответственно, а также 1,6-литровый дизельный агрегат на 115 и 136 «сил» в зависимости от комплектации. Привод новинки будет только передним.

Официальная презентация нового Kia XCeed должна состояться уже в ближайшее время. Цены на автомобиль пока не объявлены.

Напомним, что на сегодняшний день на российском авторынке доступен обычный Kia Ceed в кузове хэтчбек за минимум 989 тысяч 900 рублей, а также его универсал-версия, за которую в базовой комплектации просят от 1 миллиона 29 тысяч 900 рублей.