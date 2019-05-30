Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе откроют новый завод Haval

Проверенные источники сообщили о том, что на открытии нового завода Haval будут присутствовать и Владимир Путин, и Си Цзиньпин.

Стоит отметить, что вокруг нового завода Haval ходит немало слухов. В частности, многим интересно, каким именно образом он собирается функционировать и выходить на новый конкурентный уровень, если ещё даже не смог оформить документы для заявки на СПИК. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что китайский производитель в этом вопросе далеко не одинок. Так, определённые проблемы с подписанием контракта есть и у Toyota, и даже у корпорации Peugeot-Citroen.

Однако, некоторые полагают, что фирма делает ставку на президента Российской Федерации. Дело в том, что на открытие Петербургского завода приедет лично первый секретарь Коммунистической партии Китайской Народной Республики. Ожидается и появление на мероприятии самого Владимира Владимировича, хотя, вероятнее всего дистанционное. Но подобное содействие в любом случае может привести к скорому подписанию СПИК.