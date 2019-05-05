В США Nissan Silvia превратили во внедорожный пикап

В социальной сети Reddit появились фотографии необычного автомобиля, созданного на базе спорткара Nissan Silvia. Американские тюнеры превратили машину во внедорожный пикап.

Решение превратить легковушку во внедорожный пикап является весьма радикальным, поскольку объем работ при переделке машины очень высок. В процессе преобразования Nissan Silvia во внедорожный пикап тюнерам из США пришлось внести изменения в крышу автомобиля, большую часть которой пришлось срезать, расширить колесные арки, чтобы они вмещали большие внедорожные колеса, а также модернизировать подвеску.

В итоге после завершения всех работ автомобиль стал выглядеть так, словно его подготовили для съемок фильма «Безумный Макс».

Информации о том, какой будет дальнейшая судьба машины, не сообщается.