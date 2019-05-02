В России хэтчбеки становятся всё популярнее

Согласно официальным данным профильной службы всего на территории Российской Федерации зарегистрировано более 8 миллионов 650 тысяч хэтчбеков. Таким образом, на их долю приходится почти 20 процентов общего автопарка легковых автомобилей в стране.

В результате почти каждый пятый автомобиль, который передвигается по дорогам нашей страны – это хэтчбек. При этом, статистика говорит о том, что чаще всего локализуются автомобили с таким кузов в крупных городах. Дело в том, что они обладают улучшенными характеристиками манёвренности, что особенно актуально для тех, кто не привык стоять в пробках и не любит долго искать парковочное место.

Как и было ранее, самыми популярными хэтчбеками являются модели отечественного бренда Lada. На их долю приходится около 3 миллионов автомобилей. На втором месте находятся транспортные средства корейского производителя KIA, однако его локализация значительно уступает и в настоящий момент на дорогах страны присутствует не более 500 тысяч единиц хэтчбеков бренда. Примерно столько же автомобилей бренда Hyundai уже используют россияне.