В ошибочных штрафах ГИБДД винит частных владельцев камер

При установке видеосистем представители Генеральной прокуратуры выявили факты сговора и превышения полномочий.

По мнению независимых экспертов, виновниками большей части неправильных штрафов являются именно частные владельцы систем фото- и видеофиксации. И эту информацию подтверждают представители профильного ведомства.

Во многих регионах нашей страны есть камеры, которые располагаются на обочинах загородных трасс. Рядом с ними постоянно находятся легковушки, которые являются собственностью тех или иных коммерческих компаний, которые получили разрешение на фиксацию фактов превышения скорости. И представители власти в последнее время всё чаще стали говорить о том, что установку подобных камер необходимо проверять на законность. Ведь по факту камеры устанавливают не на аварийных участках дорог, а там, где водители часто превышают скорость, например, на участке выезда за город или на участках с небольшим автотрафиком. В результат, фирмы просто пытаются получить как можно больше выплат, а не дисциплинировать водителей и сократить количество ДТП.

Эксперты полагают, что этой проблемой нужно заняться вплотную, чтобы камер на дорогах стало меньше, но все они работали на повышение уровня безопасности передвижения.