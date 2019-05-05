«УАЗ» показал пикап «Сталкер», который сегодня мог бы продаваться в РФ

Ульяновский автомобильный завод на своих страницах в социальных сетях опубликовал фотографии забытого концепт-кара УАЗ-2760 «Сталкер», дебютировавшего в 2001 году на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2001). В итоге, данному проекту оказалось не суждено добраться до конвейера.

Автомобиль, уже на стадии производства окрещенный потенциальным бестселлером, был разработан на модернизированной «тележке» модели УАЗ-3162 «Симбир», однако «Сталкер» оказался длиннее своего соплатформенника на 240 мм.

Размер грузовой платформы пикапа был следующим: длина – 2190 мм, ширина – 1560 мм, высота – 1500 мм. Платформа со специальной остекленной надстройкой вмещала пять кубов груза, а ее общая грузоподъемность была равне 800 килограммам.

Приводил в движение концепт «Сталкера» 2,2-литровый турбодизельный агрегат ЗМЗ 5143.10, мощность которого составляла 98 лошадиных сил. Связку ему составляла 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Заявленная максимальная скорость автомобиля составляла 130 километров в час, а его расход топлива на 100 км в смешанном цикле был равен 10 литрам.

Планировалось, что серийная сборка «Сталкера» будет дана в 2003-м, но в итоге руководство «УАЗ» приняло решение сфокусироваться на подготовке к производству семейства «Патриот», а проект УАЗ-3162 был свернут.