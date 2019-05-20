Тяжеловозам запретят ездить по трассам в жару

Представители профильного ведомства сообщили о том, что при определённых температурных показателях тяжеловозам будет запрещено выезжать на трассы в светлое время суток. Это нововведение актуально с сегодняшнего дня.

Соответствующий документ уже был опубликован в сети. Отметим, что подобные временные ограничения вводятся на определённых дорогах далеко не первый год. Таким образом удаётся защитить асфальтное покрытие от образования так называемой колеи. На этот раз сезонный запрет для грузовиков снимут только с началом осени.

В соответствии с постановлением сообщается, что если температура воздуха будет превышать 32 градусов тепла, то фурам будет запрещено передвигаться по трассам начиная с 10 утра и вплоть до 10 вечера. При этом, ознакомиться с подтверждённой информацией можно будет на сайте Росавтодора. Всех водителей, которые ослушаются действующего правила, ждёт штраф.