ТОП-5 иномарок, которые не стоит покупать на «вторичке»

Эксперты составили рейтинг наиболее неудачных моделей иностранных автомобильных брендов, продающихся на сегодняшний день на вторичном авторынке России. Приобретать эти модели в подержанном состоянии не рекомендуется.

Первая строчка в этом «анти-топе» досталась китайскому седану Chery Amulet. Эта модель славится тем, что она крайне ненадежна, создавая кучу проблем владельцу, которые он не ждет от автомобиля бюджетного класса и простейшей конструкции.

На втором месте расположился Chrysler PT-Cruiser. Несмотря на нестандартную внешность, автомобиль получил неплохую популярность у нас в стране, особенно за «закос» под ретро. К сожалению, от настоящих ретромобилей «Крайслеру» достались их технические неисправности, начиная от поломок мотора и заканчивая проблемами с электрикой.

Третья позиция оказалась за французским Citroen C5, ставшим одним из неудачных автомобилей в линейке этой марки. Гидропневматическая подвеска, обеспечивавшая автомобилю крайне плавный ход, была очень «ломучей», часто создавая проблемы владельцу, забирая из кармана сотни тысяч рублей.

Четвертое место досталось целому списку автомобилей, в которые входят старые «немцы». В их числе автомобили Audi, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Несмотря на то, что модельные линейки этих компаний имеют продвинутое техническое оснащение, в подержанном состоянии сложные технические конструкции часто вызывают проблемы, устранение которых стоит немалых денег.

Замыкает ТОП-5 мечта многих – Mazda RX-8. К сожалению для этой модели ее «Мазда» комплектовала ненадежным роторным двигателем, для которого часто пределом было достижение отметки в 100 тысяч километров пробега.