Skoda рассказала о внедорожном Superb

В сети появились финальные тизеры для ожидаемого всеми автомобиля чешского производителя. Напомним, что до дебюта осталось всего несколько дней.

По сути, энтузиастам удалось рассекретить внешний вид этой модели ещё в начале текущего года. Однако, компания упорно не давала никаких комментариев по этому поводу и продолжала скрывать подробности, хотя они уже были всеобщим достоянием. И первые заявление от Skoda начали поступать только в этом месяце. Все прошлые тизеры и ролики иллюстрировали автомобиль в кузове лифтбека. Но сегодня в сети были опубликованы фотографии, где Superb выступает в роли универсала.



Стоит отметить, что автомобиль получит новые бампера, в также светотехнику. Размер радиаторной решётки будет увеличен, а на задней крышке багажника появится шильдик с названием бренда. Универсал Scout получит отличительные характеристики в виде защитного обвеса по всему периметру и увеличенного клиренса.

Что касается силовых агрегатов, то они, по всей видимости, останутся прежними. Хотя, их отдача может существенно увеличиться. Презентация модели состоится уже в четверг в Словакии.