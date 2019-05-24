Skoda представила новый вседорожник Superb Scout

Чешская Skoda в рамках специального мероприятия в Братиславе, где проходит чемпионат мира по хоккею, представила свой новый универсал повышенной проходимости – Superb Scout. Новинка получила увеличенный дорожный просвет, полноприводную трансмиссию, а также мощные двигатели.

С точки зрения дизайна новинка отличается более брутальным внешним обликом, наличием неокрашенного пластика на бамперах, боковинах и арках, а также защитой нижней части кузова. Клиренс Superb Scout вырос на 15 мм.

Производство данной модели ведется исключительно в кузове универсал и только в полноприводной модификации. В моторную гамму автомобиля входят: 2-литровый дизельный агрегат TDI на 190 лошадиных сил, а также 2-литровый бензиновый двигатель TSI, выдающий 272 «лошади». Связку обоим составляет 7-диапазонный «робот» DSG.

На европейский рынок новый универсал Superb Scout выйдет в начале 2020 года. Примерно в это же время новинка доберется до России. Цены на автомобиль пока не объявлены.