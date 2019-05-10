Самый дешевый кроссовер Hyundai показали в кузове кабриолет

Венгерские дизайнеры из студии X-Tomi Design опубликовали на своих страницах в социальных сетях собственное видение того, как мог бы выглядеть самый доступный в линейке Hyundai кроссовер на сегодняшний день – Venue, если бы его кузов был выполнен в стиле кабриолет.

Первым кроссовером с открытым верхом стала модель Nissan Murano Cross Cabriolet, а затем подобные автомобили выпустили и Land Rover с Volkswagen. Не сказать, что такие кроссоверы пользуются высоким спросом, но в своих покупателей они находят.

Судя по опубликованному дизайнерами рендеру, кабриолет Hyundai Venue лишился задних дверей, а передние двери были вытянуты. Сделано это для того, чтобы кабриолет смотрелся гармонично.

От себя отметим, что несмотря на опыт своих конкурентов Hyundai вряд ли решится на выпуск подобного автомобиля, поскольку такой шаг для компании может оказаться экономически неоправданным.

Напомним, что оригинальный кроссовер Hyundai Venue станет в линейке южнокорейского автопроизводителя самым дешевым в сегменте SUV. За базовую комплектацию этой модели будут просить около 800 тысяч рупий или 750 тысяч рублей по актуальному курсу.