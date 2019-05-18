Российский родстер «Крым»: 140 «сил», АКПП и цена в 650 тысяч рублей

Отечественный родстер «Крым», разработанный группой студентов и молодых специалистов, готовится к серийному производству.

Согласно информации, опубликованной порталом «Российская газета», на сегодняшний день завершается сборка второго прототипа этой модели, более проработанного с точки зрения дизайна, пассивной безопасности и качества.

Напомним, что первый прототип этой модели был создан на пространственной раме из профиля с прямоугольным сечением. Кузов родстера был спроектирован из композитных панелей, а приводил в движение автомобиль 1,6-литровый двигатель «АвтоВАЗа» с отдачей в 106 лошадиных сил, работавший в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Теперь же, судя по последним данным, разработчики намерены оснастить свое детище более мощным агрегатом, отдача которого составит 140 «сил». Связку этому мотору должна составить автоматическая трансмиссия KATE, устанавливающаяся на модели премиальной марки Aurus.

Стоимость серийной версии родстера «Крым» пока не называется, но предполагается, что она составит около 650 – 700 рублей.

Авторы проекта рассматривают в качестве самого оптимистичного сценария ежегодный объем продаж этой модели в количестве 30 тысяч единиц.