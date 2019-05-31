Рассекречены цены на обновлённый Jaguar XE

Официальные дилеры компании Jaguar в Российской Федерации заявили о том, что кампания по приёму предварительных заказов на обновлённые седаны модели XE уже стартовала.

Напомним, что от прошлой модификации рестайлинговая отличается обновлённым салоном, расширенным списком базового оборудования, а также привлекательным экстерьером. А вот моторная гамма будет сокращена. Ценники же на новые седаны будут стартовать от 2 миллионов 844 тысяч рублей. За топовую модификацию с полным набором функций нужно будет заплатить 3 миллиона 784 тысячи рублей.

Под капотом в базовой версии будет работать турбодизель на 180 лошадиных сил, который может иметь как полный, так и только задний привод. А вот более мощные двигатели с отдачей в 249 и 300 лошадей, будут комплектоваться исключительно системой полного привода, так как она в России пользуется большой популярностью.