Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Компания Opel в рамках презентации для отечественных дилеров назвала предварительные цены на свои автомобили. Напомним, что до конца 2019 года «Опель» выведет в продажу в РФ три модели – кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro. В будущем список автомобилей будет пополняться, но одно можно сказать точно, дешевыми они не будут.

Так, например, за кроссовер Grandland X на первом этапе в Opel планируют просить от 1 миллиона 800 до 2 миллионов 200 тысяч рублей. Поставлять их будут напрямую из Германии.

Что касается минивэна Zafira и фургона Vivaro, то они встанут на конвейер калужского завода в мае. Стоимость первого составит от 2 миллионов 300 тысяч до 3 миллионов рублей, а второго – от 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Таким образом, цены на автомобили Opel окажутся практически сопоставимы с аналогичными моделями от альянса Peugeot и Citroen, приобретшего немецкую марку у General Motors в 2017 году.