Porsche уже принимает заказы на новый Cayenne S Coupe

На отечественном рынке официально стартовал приём заказов на высококлассные автомобили модели Porsche Cayenne S Coupe. Сообщается, что первые клиенты смогут получить свои машины не раньше осени текущего года.

Отметим, что ценники на авто стартуют от 7 миллиона 630 тысяч рублей. В базовую комплектацию будет входить усилитель руля в фирменном исполнении, а также великолепные двадцатидюймовые диски. Кроме того, в стандартной модификации будет оборудована панорамная крыша, а также динамические детали экстерьера, включая спойлеры на крышах. В список доступных опций войдёт камера данного вида, а также помощник парковки.

Напомним, что под капотом этого автомобиля располагается мощный мотор с двумя турбинами, который способен развивать мощность до 440 лошадиных сил и разгоняться до первой сотни менее, чем за пять секунд. При этом, максимальная скорость движения разработчиками в целях безопасности была ограничена и составляет 263 километра в час.