Porsche представил серийный 911 Speedster

Люксовый производитель сообщил о выходе нового автомобиля модели Porsche 911 Speedster. Как оказалось, автомобиль во многом схож с прототипными вариантами, которые публика восприняла с большим восторгом.

Главной особенностью машины является наличие так называемых «горбов» в задней части кузова, которые при необходимости отодвигаются, для того, чтобы было оборудовано место для дуг безопасности.

Интерьер автомобиля выдержан в очень дорогом стиле. Используются премиальные отделочные материалы. Очень часто встречаются шильдики с названием модели. Под капотом автомобиля располагается мощный четырёхлитровый мотор, который способен развивать мощность вплоть до 510 лошадиных сил. И до первой сотни авто может разогнаться менее, чем за 4 секунды. Когда именно машина поступит в продажу – пока не сообщается. Известно лишь, что партия будет лимитированной и будет включать в себя лишь 1 948 экземпляров. Такое число было выбрано не зря, так как именно в этот год была запущена легендарная серия автомобилей бренда Porsche 356.