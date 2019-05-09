Porsche обязали выплатить 535 000 000 евро из-за вредных выбросов

Сегодня стало известно о том, что компанию Porsche также не миновал крупный штраф по делу о дизельгейте. Как оказалось, фирма нарушала законодательство в этой сфере в течение 10 лет.

Отметим, что скандал вокруг большого количества вредных выхлопов разгорелся 4 года назад. И до сих пор крупнейшие автопроизводители мира продолжают испытывать на себе «отголоски» дизельгейта. Немецкая прокуратура в течение длительного времени занималась изучением автомобилей, которые выпускаются под брендом VW. Их отзывали, на компанию подавали в суд, обвязывали выплачивать компенсации не только владельцам, но и государству. Теперь же правоохранительные органы всерьёз занялись рассмотрением деятельности компании Porsche.

По официальным данным, инженеры люксового производителя допустили некоторые ошибки в разработках, ввиду чего в течение 10 лет с конвейера сходили автомобили с дизельными моторами, которые вырабатывали значительно больше вредных выхлопов, нежели было официально заявлено компанией. В результате фирму обязали выплатить 535 миллионов евро штрафа. При этом, сама компания не собирается оспаривать это решение суда. Хотя следователи хотят довести дело до конца и наказать инженеров, которые отвечали за показатели.