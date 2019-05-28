Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии корейского кроссовера Kia XCeed, который будет представлен этой осенью на автосалоне во Франкфурте. Снимки новинки опубликовал голландский портал AutoWeek. На фото автомобиль запечатлен полностью без камуфляжа.

Новый XCeed получит заметные отличия от других моделей семейства Ceed третьей генерации. Автомобиль получит абсолютно иную переднюю часть кузова с видоизмененной головной оптикой и решеткой радиатора, а также с новым бампером.

Среди других отличий XCeed от универсала и хэтчбека значится увеличенный клиренс и пластиковая защита арок, порогов и бамперов.

В моторную линейку новинки должны войти двигатели, которыми комплектуется обычный хэтчбек в Европе. Это 1-литровый турбированный агрегат на 120 лошадиных сил, а также 1,6-литровый 115-сильный дизель. Также для этой модели доступны 1,4- и 1,6-литровые моторы на 140 и 200 лошадиных сил соответственно.