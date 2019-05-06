Новые модели Hyundai получат более спортивный и агрессивный дизайн

Менее месяца назад состоялся официальный дебют новой генерации седана D-класса Hyundai Sonata, выполненной в стилистике концепт-кара Le Fil Rouge.

Новинка получила специфичный внешний облик с массивной радиаторной решеткой, узкой головной оптикой и задними фонарями, объединенными светодиодной полосой.

Тем не менее, накануне глава дизайнерского отдела «Хендэ» Саймон Лоасби в интервью нашим корейским коллегам сообщил, что следующие генерации автомобилей Hyundai будут иметь совершенно иной дизайн, который станет более «спортивным», но при этом «чувственным».

Более того, не исключено, что компания пересмотрит техническую начинку своих моделей, поскольку сейчас руководство марки активно обсуждает вопрос, насколько актуальными являются классические седаны с ДВС, а также сколько моделей с бензиновыми и дизельными агрегатами должно быть у бренда.