Новое поколение Chery Tiggo 8 рассекретили китайские СМИ

Китайское автомобильное издание «XCAR» рассекретило новое поколение кроссовера Chery Tiggo 8, которое должно выйти на рынок «Поднебесной» уже 28 мая.

Судя по выложенным фотографиям, новинка будет заметно отличаться от предшественника, особенно интерьером. Кроссовер предложат в расширенной цветовой палитре, которую разбавят стильные цвета «Provence Violet» и Rhine Blue», а также со светодиодной головной оптикой и задними фонарями. Решетка радиатора нового Tiggo 8 также подвергнется изменениям, получив эффектные пунктирные линии из хрома.

В салоне автомобиля появится большой экран мультимедийной системы размером 10,25-дюймов, блок климат-контроля лишится физических клавиш, которые были заменены на сенсорные, а центральная консоль получит кожаную отделку.

В качестве опций для покупателей этой модели предложат: систему кругового видеообзора, адаптивный «круиз», систему автоматического торможения, беспроводную зарядку гаджетов и многое другое.

В линейку двигателей войдут: 1,6-литровый бензиновый агрегат, сочетающийся с 7-диапазонным АКПП, 1,6-литровый турбодизель, работающий в паре с 6АКПП или МКПП, а также 1,5-литровый бензиновый агрегат. Цены на кроссовер пока не объявлены.