Новая Toyota Supra появится в России 3 июня

Компания Toyota назвала дату начала приема заказов на пятое поколение спорткара Supra в России. Новинка станет доступна для жителей нашей страны уже через неделю, 3 июня, но число машин будет ограничено – на 2019 год для россиян положено только 22 «Супры». Именно такая квота была получена представительством из первой «товарной» партии. При этом суммарно за текущий год с конвейера сойдет 900 единиц этого спорткара.

Напомним, что Toyota Supra комплектуется 3-литровым турбированным мотором с технологией twin scroll, мощность которого составляет 340 лошадиных сил при 500 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4,3-секунды.

Оставить заявку на приобретение «Супры» в России можно будет только у одного из 13 аккредитованных официальных дилеров. Автомобиль также можно будет забронировать онлайн через официальный сайт представительства Toyota в России.