Новая Skoda Superb выйдет в продажу в третьем квартале

Совместное предприятие SAIC и Skoda назвали дату дебюта обновленного Skoda Superb, созданной специально для китайского авторынка. Новинка дебютирует уже 1 июня, а ее продажи стартуют в третьем квартале.

Судя по выложенным в Сеть изображениям, интерьер нового Superb будет заметно отличаться от салона предшественника, а также зарубежной версии этой модели. Автомобиль получит полностью цифровую приборную панель, новое рулевое колесо, а также блок управления системой климат-контроля с сенсорными кнопками вместо физических.

Небольшие доработки затронули и экстерьер новинки, где появилась 3-мерная радиаторная решетка с хромированной окантовкой, модернизированные ДХО, а также переработанные задние фонари. Оригинальный логотип «Шкода» на крышке багажника заменен буквенной надписью «Skoda».

По данным, появившимся в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая, длина новинки составит 4869 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1489 мм, а колесная база будет равна 2841 мм.

В моторную линейку автомобиля войдут турбированные 1,4 и два 2-литровых мотора, мощность которых составит 150, 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Связку им составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.