Новая Hyundai Creta – «самый ужасный фейслифт»?

Несмотря на то, что официальные продажи нового поколения Hyundai Creta, представленного в середине апреля на автосалоне в Шанхае, стартуют в КНР только во второй половине 2019 года, накануне в Сети появились фотографии кроссовера, сделанные в городском потоке.

Снимки выложил портал Motograph, продублировав их в своем Instagram. Сразу отметим, что весьма экстравагантной внешностью новой «Креты» ошеломлены не только в России, но, и, казалось бы, привыкшие к такому дизайну азиатские покупатели.

В комментариях ряд пользователей из Китая назвали новый ix25 (он же Creta) «самым ужасным фейслифтом», хотя были и те, кому экстерьер новинки оказался по душе, правда такие комментаторы оказались в меньшинстве.

По сравнению с нынешней генерацией ix25 новое поколение выглядит несколько крупнее, и этому есть объяснение, поскольку колесная база новинки выросла на 20 мм – до 2610 мм, а длина на 30 мм – до 4300 мм.

Техническое оснащение нового ix25/Creta для «Поднебесной» пока не объявлено, но ожидается, что продавать в Китае новинку будут с 1,4-литровым турбированным агрегатом и 1,6-литровым «атмосферником». В Индии, где кроссовер будет именоваться Creta, автомобиль получит под капот 1,5-литровый бензиновый и дизельный агрегаты, а также турбированный 3-цилиндровый агрегат из гаммы бюджетника Hyundai Venue.