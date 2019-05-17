Nissan дал автопилоту человеческие глаза

Уже через несколько месяцев компания Nissan представит свой новый автомобиль Skyline, который получит инновационную систему ПроПилот 2.0. Сообщается, что функционал позволит водителю даже убрать руки с руля во время движения.

В последнее время вокруг системы автопилотирования ходит немало слухов. Некоторые полагают, что она и вовсе не выйдет в глобальное пользование, так как все пробы показывают весьма негативный результат. Вспомнить хотя бы случай с убийством человека автопилотом Tesla. Однако, похоже, что Nissan отказываться от идеи не собирается, и в скором времени представит для японского рынка свою новую разработку.

Как оказалось, новый автопилот фирмы позволит водителю убирать руки с рулевого колеса, при чём на длительное время. Однако, речь идёт о системе второго уровня, поэтому смотреть на дорогу автомобилисту всё-таки придётся. Более того, это будет обязательным условием использования автопилота.

Компания не хочет повторить печальный опыт американского бренда, который при разработке системы не сделал функционал, отвечающий за то, чтобы автопилот смотрел «глазами» водителя. Это допустимо для систем 3 уровня, которые сейчас несовершенны. И беспечные водители попросту бросали руль и занимались своими делами, полностью доверив управление технике. В результате происходили неутешительные ситуации. И Nissan обещает, что у них такого не будет.