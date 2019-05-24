Названы причины, по которым Lada 4×4 «Нива» так и не получила более мощный мотор

Судя по многочисленным отзывам в Сети, одним из основных минусов российского внедорожника Lada 4×4 является его невероятно маломощный мотор, который не позволяет полноценно эксплуатировать автомобиль на трассе.

Со старта продаж ВАЗ-2121 «Нива» в 1977 году автомобиль выпускался с 1,6-литровым двигателем от ВАЗ-2106, пережившим небольшую модификацию.

Сейчас же внедорожник комплектуется инжекторным агрегатом ВАЗ-21214, рабочий объем которого составляет 1,7-литра, а мощность всего 83 лошадиные силы.

На днях через портал «За Рулем» журналистам удалось узнать, почему Lada 4×4 до сих пор не получила более мощные двигатели. Полученный на запрос ответ от «АвтоВАЗа» был следующим: рост производительности приведет к нарушению характеристик автомобиля, после которых придется переделывать подвеску, трансмиссию, кузов и тормоза. По мнению руководства марки, на данный момент баланс мощности, ходовых качеств, комфорта и цены в модели Lada 4×4 близок к идеальному, достигнуть которого удалось благодаря длительной эволюции этой модели.

Напомним, что инженеры «АвтоВАЗа» сейчас работают над новым поколением Lada 4×4, которое может поступить в продажу уже в 2022 году.