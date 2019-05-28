Названы комплектации кроссовера Changan CS35 Plus для РФ

Китайская Changan готовится к выводу на российский авторынок нового кроссовера CS35. Автомобиль получит к своему названию приставку «Plus» и будет доступен для покупателей в нашей стране в двух комплектациях – Comfort и Luxury.

Новинка получит под капот 1,6-литровый двигатель на 128 лошадиных сил, пиковый крутящий момент которого составит 161 Нм. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод кроссовера будет только передним.

Новому CS35 Plus в базовой комплектации будут положены: фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, EBD и ESP, помощник при старте на подъеме (HHC), кожаная отделка рулевого колеса, 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также датчики света и многое другое.

В максимальном исполнении кроссовер получит дополнительно боковые подушки безопасности, водительское сиденье с электроприводом и шестью направлениями регулировки, подогрев передних сидений, систему климат-контроля и камеру заднего вида с динамической разметкой.

Цены на новинку пока не объявлены.