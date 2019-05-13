Названы худшие автомобили, продающиеся на «вторичке» в России

Российский авторынок, несмотря на значительное сокращение за последние годы, остается весьма обильным на разнообразные модели, ряд из которых являются хорошими, а другие – не очень.

Журналисты портала Carsguru назвали семерку «худших» моделей автомобилей, продающихся на сегодняшний день в нашей стране на «вторичке».

Открывает этот антирейтинг внедорожник УАЗ «Патриот», который, по информации данного издания, часто начинает ржаветь уже в первые годы после приобретения, да и с надежностью его основных узлов и агрегатов все не так просто.

На второй строчке расположился бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO, представляющий собой перелицованную версию отечественной Lada Kalina, снятой с продаж. Производитель обещает покупателя «японское» качество, но в реальности продает автомобиль, не отличающийся от продукции «АвтоВАЗа».

ТОП-3 замыкает Nissan Almera, разработанная на архитектуре бюджетника Logan. Несмотря на то, что «Алмера» позиционируется классов выше, чем «Логан», от своего соплатформенника эта модель практически не отличается.

Четвертую строчку эксперты рынка отдали кроссоверу SsangYong Actyon, испытывающего серьезные проблемы с электроникой. Многие владельцы этого автомобиля часто жалуются на гаснущие часы.

Пятое место досталось Ford Focus 3, значительно уступающий предыдущей генерации этой модели, как с точки зрения цены, так и в техническом оснащении, обусловленном неудачным мотором и роботизированной трансмиссией.

Шестым и седьмым в этом ТОП-е стали кроссовер Lifan X60 и седан Chevrolet Cobalt – в случае с первым основные проблемы заключаются в слабом качестве сборки и недостаточно эффективной антикоррозионной обработке кузова, а со вторым – экономия практически на всем, что можно. Например, руль и кресла «Кобальта» начинают стираться уже при пробеге около 70 тысяч километров.