Land Rover разработал самый выносливый внедорожник

Английский автопроизводитель сообщил о том, что в скором времени закончится тестирование автомобиля Land Rover Defender нового поколения. Сообщается, что новинка уже прошла испытания на прочность в экстремальных условиях.

Так, автомобиль отправили на африканские пустынные дороги, где необходимо было не только преодолеть сложные дорожные условия, но и справляться с жарой. Кроме того, внедорожник был испытан и в климатических условиях Арктики. Фирма отметила, что чрезвычайно ответственно относится к проведению испытаний. И до начала продаж будет совершено не менее 45 тысяч индивидуальных тестов. В частности, намечены поездки по высокогорным североамериканским регионам.

В настоящий момент внедорожник уже прошёл более 1 миллиона 200 тысяч километров испытаний в разных климатических зонах земного шара. И на основании этого производители заявили, что покупателей ждёт самый мощный и выносливый автомобиль, который готов справиться с любыми дорожными условиями.