Lada XRay Cross удивил хорошим результатом краш-тестов

Накануне автомобиль Lada XRay Cross был разбит в ходе краш-тестов с 40-процентном фронтальным перекрытием. По итогам этих испытаний российский «вседорожный» хэтчбек продемонстрировал результат, который оказался даже лучше, чем у соплатформенных Renault Logan и Renault Sandero, получив оценку в 13,7 баллов из 16 возможных.

Наши коллеги из издания «Авторевю» проводят независимые краш-тесты по методике, сопоставимой с Euro NCAP – стандартный фронтальный удар на скорости в 64 километра в час с перекрытием в 40 процентов.

Судя по результатам краш-теста XRay Cross, автомобиль защищает водителя и пассажиров даже лучше, чем спроектированный на этой же архитектуре (B0) Renault Logan. В 2011 году Логан» по итогам краш-тестов смог набрать лишь 11 баллов из 16 возможных.

Добиться улучшения безопасности инженерам «АвтоВАЗа» в их модели XRay Cross удалось за счет модифицированного подрамника передней подвески с L-образными рычагами вместо А-образных, устанавливающихся на Renault, а также модификации рулевой колонки.

В краш-тесте принимала участие комплектация Lada XRay Cross Classic/Optima, стоимость которого составляет от 791 тысячи 900 рублей.

Несмотря на хорошие оценки безопасности, кузов автомобиля в момент удара получил серьезные повреждения – пороги вздулись, а на крыше и передней стойке появились заломы.