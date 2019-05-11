Кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40 вышел в продажу

Китайская компания Geely приступила к продажам на местном рынке своего нового кросс-купе FY11, созданного на базе кроссовера Volvo XC40. Напомним, что компания Volvo с 2010 года принадлежит Geely, что позволяет китайской марке официально использовать платформы шведов в своих новых моделях.

Презентация нового Geely FY11 состоялась в марте текущего года. Дизайн автомобиля разрабатывался компанией Volvo. Кросс-купе получило объемный передний бампер, светодиодные фары головного света, а также четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).

Приводит в движение FY11 2-литровый турбированный двигатель Volvo с индексом B4204T, выдающий 238 лошадиных сил мощности. Сочетается с ним 8-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

Привод может быть как передним, так и полным. С места до первой «сотни» китайский купеобразный кроссовер разгоняется за 6,8-секунды.

Приобрести FY11 в «Поднебесной» также можно в гибридной версии на базе 1,5-литрового мотора с отдачей в 177 «сил». Для такой модификации предусмотрена 7-диапазонная роботизированная коробка передач DCT.

Стоимость базовой комплектации Geely FY11 составляет 1 миллион 358 тысяч юаней или 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу.

Не исключено, что в будущем данную модель могут вывести и на другие рынки, кроме Китая, в том числе привезти ее Россию.