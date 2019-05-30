Каким будет русский «Prado» от «УАЗ» за 1,5 млн рублей

Несколько месяцев назад компания «УАЗ» сообщила о том, что полностью отказалась от идеи выпуска первого в истории марки кроссовера, решив дать шанс двум другим, более перспективным моделям. Речь шла о так называемых аналогах Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz Gelandewagen. Первый построят на базе УАЗ «Патриот», а второй – на платформе УАЗ «Хантер». Обе модели должны получить доступные цены. Например, стоимость «русского Prado» должна составить порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время в Сети появились подробности относительно ближайшего проекта – аналога популярного японского внедорожника, который журналисты уже стали неофициально называть Patriot 2020, что может говорить только об одном, отдельной модели можно не ждать, а новая модель будет больше похожа на глубокую модернизацию текущего семейства «Патриота».

Ожидается, что новинку построят на новой платформе, которая станет базой для целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн. Вседорожник получит рамную конструкцию, которая будет соответствовать требованиям EuroNCAP по безопасности.

Передняя подвеска окажется независимой, а задняя лишится рессор и получит пружины. С задней двери исчезнет «запаска», а сама дверь будет открываться вверх, а не вбок, как сейчас.

В моторную линейку так называемого «Патриот 2020» или «русского Prado» должны войти новые 2-литровые двигатели ЗМЗ, созданием которых занимались отечественные инженеры совместно с немецкой компанией FEV.

Базовые атмосферные моторы будут иметь мощность от 120 лошадиных сил, а более мощные с турбиной получат отдачу до 180 «скакунов». Связку им составят 5- и 6-ступенчатые МКПП, а в качестве опции будет доступна 6-диапазонная автоматическая трансмиссия Punch Powerglide, которая должна сначала дебютировать на текущем поколении «Патриота».