Как будет выглядеть новое поколение «Нивы» – официальные изображения

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала дизайн преемника нынешнего поколения внедорожника Lada 4×4. Снимки новинки появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности под номером 114433.

Несмотря на то, что название машины в документах не заявлено, определить, что на изображениях представлен концепт Lada 4×4 Vision, показанный прошлым летом на автосалоне в Москве, не составляет труда.

Напомним, что преемник «Нивы» должен выйти в продажу уже через несколько лет – вероятно в 2021 году, а дебют серийной версии Lada 4×4 новой генерации может состояться годом ранее на ММАС-2020.

Более того, ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что несмотря на выход нового поколения Lada 4×4 предыдущая генерация этого легендарного внедорожника останется на конвейере и будет продаваться с новой «Нивой» параллельно до того момента, пока спрос на нее не достигнет определенной минимальной планки.