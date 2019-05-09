Hyundai выпустит удешевленный Santro за 330 тысяч рублей

Компания Hyundai готовит к выводу в продажу удешевленной версии хэтчбека Santro, стоимость которой составит от 350 тысяч рупий или 330 тысяч рублей по актуальному курсу.

Новое поколение Santro поступило в реализацию осенью прошлого года и с тех пор пользуется в Индии ажиотажным спросом. Так, согласно официальной статистике по индийскому авторынку, за первый квартал 2019 года в стране было продано более 67 тысяч единиц этой модели.

Удешевленная версия Santro должна стать еще популярнее, чем ее стандартная версия. Под капот хэтчбека установят 1,1-литровый двигатель на 69 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или «роботом».

Напомним, что на сегодняшний день хэтчбек Hyundai Santro продают в Индии по цене от 389 тысяч 900 рупий или 365 тысяч рублей.