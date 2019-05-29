Hyundai обкатывает в Корее 7-местный Tucson

Компания Hyundai вывела на дороги Южной Кореи 3-рядную версию кроссовера Tucson. Шпионские фотографии новинки накануне появились в местных СМИ.

Судя по снимкам, новый 7-местный «Туксон» будет иметь дизайн, схожий с последней Sonata. Автомобиль получит растянутую колесную базу.

Руководство «Хендэ» возлагает на удлиненный Tucson большие надежны на рынке Индии, поскольку сейчас в этой стране конкуренты марки продают свои популярные кроссоверы в 7-местных версиях, например Tiguan Allspace L от Volkswagen и Honda CR-V L.

До китайского авторынка новинка доберется в конце 2019 года, где также может стать одним из бестселлеров, учитывая любовь местных покупателей к габаритным автомобилям.