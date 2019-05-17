Hyundai Encino стал вторым по популярности SUV марки

Модель Hyundai Encino оказалась на втором месте по популярности на китайском авторынке в сегменте SUV для южнокорейской марки. Согласно информации, опубликованной местным подразделением бренда, за апрель 2019 года в «Поднебесной» было реализовано порядка 3 тысячи кроссоверов Encino, что позволило ей обойти Hyundai ix25 (Creta), уступив только модели Hyundai ix35.

Напомним, что на китайский авторынок модель Encino, представляющая адаптацию глобального «паркетника» Kona, вышла годом ранее.

Приводит в движение автомобиль 1-литровый турбированный мотор на 120 лошадиных сил, работающий в паре с «механикой», а также 1,6-литровый турбированный агрегат на 177 «сил», сочетающийся с 7-диапазонным преселективным «роботом».

Стоимость базовой комплектации Encino в КНР стартует с отметки в 129 тысяч 900 юаней или 1 миллион 200 тысяч рублей. За «топовую» версию кроссовера просят от 155 тысяч 900 юаней или 1 миллион 460 тысяч рублей по актуальному курсу.