Ford объявил акцию на кроссовер Kuga

Отечественный дилер Ford продолжает радовать покупателей финальной распродажей. Так, стало известно том, что цены на паркетники Kuga были вновь снижены. При этом, привилегия будет действовать исключительно для тех, кто будет участвовать в программе по кредитованию Ford Credit.

Сообщается, что в зависимости от выбранной комплектации обойдётся кроссовер примерно на 300 или даже 360 тысяч рублей дешевле. Так, в базовой комплектации можно будет сэкономить меньше всего. Напомним, что в таком случае под капотом будет располагаться мотор на 2.5 литра, который сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней. В комплектацию входит кондиционер, аудиосистема, а также аэрбег и семь подушек безопасности.

Кроме того, все, кто решит приобрести данный кроссовер, смогут получить ставку по программе кредитования размером в 6 процентов, если срок заключения договора составит 36 месяцев.