Ford Mustang GT из Need for Speed выставлен на продажу

На популярном интернет-аукционе появился невероятный лот, который для многих является лакомым кусочком. Речь идёт про автомобиль Ford Mustang GT. Именно этот экземпляр принимал участие в съёмках Need for Speed.

Автомобиль использовали операторы для того, чтобы поучать захватывающее видео с трассы. Сообщается, что пробег этой машины составляет 7 тысяч 700 километров. Для того, чтобы транспортное средство было пригодно для проведения съёмок, его модернизировали. В частности, мощность мотора была форсирована вплоть до 625 лошадиных сил. Таким образом шикарная машина могла успевать за суперкарами. Кроме того, авто имеет высококлассную трансмиссию на 6 ступеней механического типа. В системе установлены четырнадцатидюймовые тормозные диски.

Для удобства операторов салон автомобиля также был модифицирован. Каркас безопасности позволял производить съёмку в удобных условиях. А на бамперах сохранились различные крепления, которые использовались для монтажа аппаратуры. Стартовая цена лота составляет 39 тысяч долларов.