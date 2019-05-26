Chevrolet Malibu могут вернуть в Россию

Слухи о том, что компания Ravon нашла площадку для локализации сборки своих машин в России, подтвердились. Однако, судя по всему, до конвейера завода Derways в РФ доберутся не только хэтчбек R2, но и седан Chevrolet Malibu, покинувший нашу страну в 2014 году.

На сегодняшний день приобрести Chevrolet Malibu можно в Узбекистане, где 4-дверка продается с 2,5-литровым атмосферным агрегатом на 186 лошадиных сил при 189 Нм момента, а также с 2-литровым турбомотором на 253 «силы». Связку им составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Стоимость базовой версии «Малибу» в Узбекистане 275 миллионов 781 тысяча 751 сум, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 105 тысяч рублей по актуальному курсу.

Что касается первой модели в линейке «Равон», которую начнут производить в России, то ей окажется хэтчбек R2, представляющий собой перелицованную версию Chevrolet Spark. Автомобиль уже получил ОТТС, в котором указано, что R2 будут продавать в РФ с 1,2-литровым 84-сильным мотором и 4-диапазонной автоматической трансмиссией.