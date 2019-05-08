Chery назвала дату выхода 200-сильного Tiggo 8

Китайская компания Chery назвала официальную дату начала продаж флагманского кроссовера Tiggo 8. Реализация данной модели стартует в «Поднебесной» уже 28 мая 2019 года. Новинка получит под капот мощный двигатель на 200 лошадиных сил, а ее стоимость составит от 199 тысяч 900 до 149 тысяч 900 юаней (от 1 миллиона 200 до 1 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному курсу).

Первоначально новый Tiggo 8 будут продавать исключительно в Китае, однако в будущем кроссовер может выйти и на другие рынки. Визуально отличаться от предшественника новинка будет модернизированным дизайном решетки радиатора, переработанными бамперами, усовершенствованной светодиодной головной оптикой и другими задними фонарями на LED-матрицах.

В интерьере автомобиля появится новая передняя панель, спортивный руль, сенсорный блок управления системой климат-контроля, электронный селектор трансмиссии и мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем.

В моторную линейку кроссовера войдет инновационный турбированный двигатель на 1,6-литра, выдающий 200 лошадиных сил мощности при 290 Нм момента. Связку ему составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия DCT с двойным сцеплением. Привод – только передний.