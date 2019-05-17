BMW выпустила юбилейную версию седана M5

Баварский автогигант BMW решил отметить 35-летний юбилей своей легендарной модели M5, выпустив спецверсию этого автомобиля ограниченным тиражом. Седан, построенный на базе версии M5 Competition, получил название M5 Edition 35 Jahre.

Под капотом спецверсии M5 установлен 4,4-литровый битурбированный силовой агрегат с отдачей в 625 лошадиных сил при 750 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» 4-дверка разгоняется за 3,3-секунды, а скорости в 200 километров в час достигает за 10,8-секунды.

Кузов юбилейного M5 выкрашен в уникальный темный матовый оттенок Individual Frozen Dark Grey II, пишет портал 110km.ru. Седан оснащен черными тормозными суппортами и графитно-серыми 20-дюймовыми колесными дисками.

Суммарно планируется выпуск 350 единиц спецверсии M5 Edition 35 Jahre. Цены в США стартует с отметки в 129 тысяч долларов.