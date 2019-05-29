Авто с иностранными номерами не получают штрафов

В Российской Федерации до сих пор нет действенной схемы наказания для водителей автомобилей, на которых установлены номера зарубежной регистрации, в случае нарушения ими правил дорожного движения.

Согласно официальным сведениям профильного ведомства, в прошлом году на одном из участков трассы в Смоленской области было зафиксировано более полумиллиона автомобилей из других стран, которые значительно превышали скоростной лимит движения. При этом, ни один водитель по факту не понёс должного наказания.

По мнению специалистов, зарубежные водители также играют не последнюю роль в статистике на дорогах. И до тех пор, пока не будут введены определённые санкции в их отношении, указ президента РФ о снижении смертности в 3.5 раза реализовать просто не удастся. На основании этого предполагается, что ГИБДД будет теснее сотрудничать с ФТС. Ведь тенденция иностранных нарушителей постоянно растёт. И даже в случае принятия определённых договорённостей между странами, как, например, с Белоруссией, автомобилисты из этой страны всё равно могут избежать наказания, так как до сих пор не готов протокол информобмена, а сам автомобиль въезжает на РФ без проверки.

Согласно общей российской статистике, иностранцы оплачивают лишь четверть от выписанных им штрафов, но львиная доля их вообще не получает.