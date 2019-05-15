Audi пытается остановить падение A4

Немецкий автомобильный производитель представил общественности почти всех членов семейства. Так, у А43 видоизменился экстерьер, а также был значительно расширен список оборудования.

Стоит отметить, что в этом году модель А4 празднует свой юбилей, ведь ровно четверть века назад первый экземпляр этого автомобиля сошёл с конвейера. Всего с того времени было произведено 7 миллионов 500 тысяч авто. Что же касается актуальной модификации в пятом поколении, то она и вовсе заслужила статус бестселлера. Хотя, прошлый год для фирмы стал не самым радужным. Дело в том, что на рынке Старого света значительно упали продажи А4, почти на 23 процента. И это стало толчком к выпуску очередной модификации.

В прошлом году фирма провела небольшой рестайлинг, однако, это не повлияло на продажи. Поэтому, на этот раз машина изменилась более существенно. Так, нетронутыми остались только капот, крышка багажника, и крыша. В салоне также много изменений. Появились новое рулевое колесо и система мультимедиа с сенсорным экраном в 10.1 дюйм. За отдельную плату можно будет приобрести вариант с виртуальной приборной доской.

В Европе уже начали принимать заказы на обновлённую модель, цены стартуют от 36 тысяч евро. Первые поставки планируется начать уже осенью, а вот россиянам автомобиль станет доступен не раньше следующего года.