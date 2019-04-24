Злостные нарушители лишатся скидки на штраф

Представители профильного ведомства России продолжают искать пути для повышения безопасности на дорогах. На этот раз обсуждения затронули вопрос о частичной отмене привилегии оплаты штрафов с пятидесятипроцентной скидкой.

Напомним, что сэкономить на оплате штрафа можно в том случае, если оплатить его в течение 20 дней после постановления. Однако, столичные сотрудники ГИБДД полагают, что такая система имеет свои недочёты. В частности, по их мнению, злостные нарушители ПДД не заслуживают на такое льготное предложение. Только в таком случае все водители будут мотивированы не нарушать.

Система же скидок должна быть доступной только для добросовестных и ответственных автомобилистов, которые не фигурируют в многократном нарушении правил. Что же касается рецидивистов, то в ГИБДД полагают, что для них стоит разработать специальную схему индексации, ввиду которой с каждым повторным нарушением по аналогичной статье штраф будет увеличиваться. Но пока неизвестно, будет ли эта инициатива запущена в реализацию.