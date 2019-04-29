Злостные нарушители ПДД попадут в отдельную базу ГИБДД

В новосозданный реестр вероятнее всего войдут те автомобилисты, кто за год накапливает десятки штрафов. Кроме того, там будет храниться информация про всех россиян, которые были лишены прав.

Власти продолжают модернизировать систему контроля за нерадивыми автомобилистами, что в результате направлено на сокращение общего уровня аварийности на дорогах. На основании этого была выставлена инициатива о создании цифровой базы для хранения данных о нерадивых автомобилистах. Доступ же к ней будет предоставлен компаниям, которые с её помощью будут проверять соискателей.

Кроме того, в ГИБДД так и не отказались от идеи запретить выдавать права на управление транспортным средством людям, которые состоят на учёте в наркологическом или же психоневрологическом диспансере.

И иностранным водителям в РФ станет сложнее. Планируется ввести закон, который будет обязывать всех, кто находится в стране более 180 дней, при этом имеет права, выданные за рубежом, пересдавать экзамены. К примеру, в Беларуси такой закон распространяется даже на россиян, которые должны пересдать экзамен после 90 дней пребывания в Республике.