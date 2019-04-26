В России запущены дроны для фиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае очередное нововведение. Так, в ГИБДД планируют начать фиксировать правонарушения на дорогах с помощью квадрокоптеров. Уже сейчас в местном управлении ГИБДД запустили дроны, которые в частности работают на участках с нерегулируемыми пешеходными переходами.

Как оказалось, это весьма эффективное нарушение. Так, всего за полчаса работы на одном из опасных перекрёстков было пресечено сразу два серьёзных нарушения, который были связаны с тем, что автомобилисты не давали возможности перейти дорогу пешеходам на переходе без регулировки светофора.

Инспекторы же рассказывают, что использование дронов имеет ещё один плюс. Дело в том, что дорожные камеры все уже давно научились распознавать и запоминают их поступление, поэтому в тех местах, где ведётся видеофиксации, правил дорожного движения придерживаются, тогда как на участках, где нет камер, могут свободно нарушать ПДД. Дрона же практически не видно. Соответственно, водители всегда будут находиться под потенциальным наблюдением, что будет способствовать их дисциплине и строгому следованию ПДД.