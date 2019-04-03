В Подмосковье стартовало производство автомобилей Mercedes-Benz

Сегодня, 3 апреля, в Московской области состоялось торжественное открытие предприятия компании Mercedes-Benz. Данный завод будет заниматься производством седанов E-Class, а также кросссоверов GLC, GLE и GLS.

На официальное мероприятия, посвященное запуску предприятия, прибыл президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что возводить первый российской завод «Мерседес-Бенц» начали в июне 2017 года. Предприятие расположено в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Суммарный объем инвестиций в данный проект составил 250 миллионов евро. Расчетная мощность предприятия составляет около 25 тысяч автомобилей в год, пишет издание 110km.ru.

Первой моделью, которая стала сходить с конвейера нового завода, оказался седан E-Class в модификациях: E200, E200d, E220d. Спустя некоторое время предприятие запустит выпуск вседорожников GLC, GLE и GLS.