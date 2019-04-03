В Грузии ожидается появление нового бренда

В настоящий момент название грузинской марки авто находится на утверждении. Однако, уже известно, что производство будет организовано совместно с китайской фирмой Changan.

Ходят слухи, что первые машины будут созданы на базе модели Eado. Со временем же модельный ряд будет расширен электрокарами. Сообщается, что марка будет специализироваться на выпуске экологичного транспорта, однако, начинать всё-таки придётся с производства автомобилей на ДВС. Грузинские машины будут продавать не только на внутреннем рынке, но и в странах Закавказья, Европы и даже на центральноазиатском рынке. Серийный выпуск новых машин начнётся уже в этом году.

Напомним, что и сама компания Changan планирует всего через 6 лет полностью прекратить выпуск машин на двигателях внутреннего сгорания, заменив их электрокарами. Но настолько выгодным и перспективным будет сотрудничество с новой грузинской маркой – пока не берутся судить даже эксперты.