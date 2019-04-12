Устаревшие скоростные лимиты планируют изменить

Представители Государственной Думы сообщили о том, что в стране уже давно пора увеличить скоростные лимиты на многих автомобильных дорогах. На одном из заседаний было высказано предложение о повышении скоростного лимита исходя из категории дорог.

По словам главы профильного комитета, России давно пора взять пример с соседней Беларуси, где по шоссе можно ехать со скоростью в 120 километров в час, тогда как у нас лимит составляет 90 километров в час. В ходе обсуждения этого вопроса было установлено, что изменение скоростного лимита никак не отразится на ситуации с аварийностью. Даже напротив. Кроме того, это значительно улучшит пропускную способность на многих участках. И об этом говорит опыт европейских стран.

Эту идею поддержали многие чиновники, указав на то, что скоростному порогу в 90 километров в час уже давно пора уйти в историю. Тем более, что Россия активно работает по улучшению транспортной инфраструктуры и планомерно приводит все трассы в порядок.